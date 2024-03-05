ВСУ атаковали дронами села в Белгородской области

ВСУ атаковали села в Грайворонском и Валуйском округах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто из мирных жителей не пострадал.

Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа между сёлами Косилово и Ивановская Лисица. Предварительно, ни пострадавших, ни разрушений не было.

«Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва пострадавших нет, машина посечена осколками», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее днем атака украинского дрона привела к пожару на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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