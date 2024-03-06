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Среда, 6 марта 2024, 10:08 мск

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ПВО сбила украинский дрон над Белгородским районом

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородским районом. Атака ВСУ не вызвала разрушений, мирные граждане не пострадали, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Около 09:04 мск в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность. Спустя несколько минут Гладков сообщил, что атаковавший регион беспилотник сбит.

«Системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Ранее утром ВСУ предприняли несколько попыток атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Средства ПВО сбили три дрона над Воронежской областью.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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