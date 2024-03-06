Второй дрон ВСУ атаковал склад с топливом на Михайловском ГОКе

Еще один украинский БПЛА атаковал склад горюче-смазочных материалов на территории Михайловского горно-обогатительного комбината «Металлоинвеста» в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе», – написал он в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Напомним, утром 6 марта Старовойт сообщил о пожаре на складе ГСМ в Железногорском районе в результате атаки украинского дрона. Вспыхнул резервуар с топливом на Михайловском ГОКе. Обошлось без пострадавших. Позднее курский губернатор сообщил, что в городе Железногорске объявлена ракетная опасность.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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