Россиян предупредили о схеме двойного обмана с кредитными картами

Мошенники обманом вынуждают студентов оформлять кредитные карты, а потом берут с помощью этих карт кредиты на чужое имя. Россиян призвали проверить, нет ли кредитов на их детях студенческого возраста.

В интернете много предложений заработать на оформлении кредитных карт. Гражданам предлагают передать третьим лицам за вознаграждение карты разных банков. Участники «теневого» рынка могут использовать эти карты для сомнительных операций и вовлечь владельца в преступные схемы.

Другая опасность – оформление кредитов с помощью банковских карт.

«Студент одного из колледжей Уфы оформил на свое имя карту и продал её через интернет неизвестному лицу. Спустя месяц он узнал, что с использованием этой банковской карты на него оформлен онлайн-кредит, размер которого значительно превысил незаконный заработок», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

В ведомстве напомнили, что передача третьим лицам своей банковской карты может привести не только к оформлению кредита без ведома гражданина, но и влечет ответственность, вплоть до уголовной.

Телефонные мошенники используют финансовый маркетплейс «Банки.ру» для обмана россиян. Злоумышленники оформляют заявки на кредиты с помощью сотовых номеров жертв, убеждая назвать им код из СМС.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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