Снаряд ВСУ попал в жилой дом в поселке Красное

Украинские боевики обстреляли Шебекинский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один из снарядов попал прямо в частный дом.

«Под обстрелом ВСУ находится посёлок Красное Шебекинского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Аварийные службы приведены в готовность, но на место происшествия выедут только после прекращения обстрела. Как только обстановка станет безопасной, специалисты приступят к ликвидации последствий, заверил губернатор.

Ранее днем система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородским районом.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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