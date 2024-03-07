Атака дронов ВСУ на Брянск и Белгород провалилась

Российская система ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать центральные регионы РФ с помощью беспилотников. Дроны были сбиты над Брянской и Белгородской областями.

По данным Минобороны РФ, атаки случились с разницей в 15 минут: около 14:00 мск БПЛА уничтожили около Брянска, в 14:15 мск – около Белгорода. Оба аппарата были самолетного типа.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при падении обломков сбитого дрона никто не пострадал.

«Летательный аппарат уничтожен над территорией Климовского района. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В ночь на 7 марта средства ПВО сбили пять украинских беспилотников и один перехватили над центральными регионами России. Никто из мирных жителей в результате атаки ВСУ не пострадал.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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