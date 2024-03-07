ФСБ заявила о ликвидации террористов, готовивших нападение на синагогу в Москве

Сотрудники ФСБ ликвидировали членов ячейки «ИГИЛ» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане, готовивших вооруженное нападение на одну из синагог в Москве. Об этом сообщили в ФСБ России.

Ячейку запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан» раскрыли в Калужской области. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что боевики ведут подготовку нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании члены террористической группы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы ответным огнем.

Следователи УФСБ по Калужской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). В ходе обыска в доме боевиков обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о предотвращении теракта в карельском городе Олонец. По данным спецслужбы, завербованный украинскими спецслужбами белорус готовился взорвать сделанную из британской взрывчатки бомбу в одном из административных зданий.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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