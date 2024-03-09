Пять человек пострадали при стрельбе в Люберцах

Пять человек пострадали в результате стрельбы около кафе в подмосковных Люберцах. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент случился рядом с кафе на Комсомольском проспекте. Предварительно, между двумя группами граждан возник конфликт, который одна из групп решила решить с помощью оружия.

«В ходе конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов в своих оппонентов и покинули место происшествия. Пятеро пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – пояснили в ведомстве.

Полиция устанавливает личности участников конфликта и ищет тех, кто применил оружие.

В Нерюнгри посетитель ночного клуба «Тайга» устроил стрельбу из травматического оружия. Два человека пострадали.

Люберцы, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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