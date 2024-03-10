ПВО сбила четыре украинских дрона на подлете к Белгороду

Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать регионы РФ беспилотниками. Над Белгородской областью сбиты четыре украинских дрона.

По данным военных, ВСУ дважды пытались устроить теракт в центре России: два аппарата уничтожены во время ночной атаки, еще два – утром.

«В течение прошедшей ночи два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. Около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Два аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ночь на 9 марта киевский режим организовал массовую атаку беспилотников на регионы России. Система ПВО обезвредила 47 дронов над четырьмя регионами РФ.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube