Киев атаковал БПЛА Белгородскую и Брянскую области

Украинские боевики с раннего утра атакуют российские регионы. В Белгородской области семь поселений остались без света, повреждены многоквартирные дома. Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью.

Белгородская область подверглась атаке ранним утром, и в регионе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил глава области Вячеслав Гладков. В окрестностях Белгорода украинские дроны сбросили четыре бомбы, повредившие ЛЭП и лишившие света села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка, Соловьёвка. Еще один дрон упал и взорвался в Шебекино – осколки выбили окна в двух МКД.

Село Новая Таволжанка попало под обстрел с украинской стороны. Прилет снаряда повредил линию электропередачи.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что атака ВСУ на регион провалилась: система ПВО сбила украинский дрон над территорией Брасовского района. В результате никто из жителей не пострадал, здания и строения не повреждены.

Накануне ПВО сбила четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью и два – над Орловской.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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