Под Белгородом сбиты девять снарядов РСЗО Vampire и ракета «Точка-У»

Силы противоздушной обороны сбили ракету «Точка-У» и восемь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над территорией Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область около 07:30 мск. Ранее на всей территории региона был объявлен сигнал ракетной опасности.

Губернатор области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что система ПВО сбила пять воздушных целей на подлете к Белгороду. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Как сообщал «Новый День», ночью Белгородский район подвергся атаке украинских БПЛА. Дроны сбросили четыре бомбы, повредившие ЛЭП и оставившие без электроснабжения села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка. Еще один беспилотник ранним утром упал и взорвался в Шебекино – осколки выбили окна в двух многоквартирных домах.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube