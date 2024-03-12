На борту упавшего под Иваново Ил-76 находились 15 человек – никто не выжил

На борту военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Ивановской области в районе аэродрома Северный, находились 15 человек. Причиной крушения воздушного судна стало возгорание одного из двигателей. Об этом сообщило Минобороны России.

«12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров», – говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

По данным ведомства, причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей.

Комиссия главного командования ВКС РФ вылетела на аэродром в Иваново для установления причин авиакатастрофы.

О судьбе находившихся на борту Ил-76 членов эпипажа и пассажиров Минобороны не сообщает. Телеграм-каналы, отслеживающие ЧП, информирует, что все они погибли. Позже источник RT в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, все находившиеся на борту самолета погибли.

Обновлено. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что пожар на месте крушения Ил-76 ликвидирован, населенные пункты не пострадали. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа Ил-76 и поручил оказать всю необходимую помощь, сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Ранее местные жители выложили в соцсетях видео с падающим самолетом. На кадрах самолет с горящим двигателем быстро снижается. В других роликах виден черный дым, поднимающийся с места авиакатастрофы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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