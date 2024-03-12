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Вторник, 12 марта 2024, 14:22 мск

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В Ивановской области потерпел крушение Ил-76

В Ивановской области разбился самолет Ил-76. На место выехали пожарные и медики. По предварительным данным, на борту находились 12 человек.

Авиакатастрофа произошла в районе села Богородское. Военно-транспортный самолет загорелся в воздухе и, немного недотянув до взлетно-посадочной полосы аэродрома «Северный», рухнул в районе местного кладбища.

Как сообщает телеграм-канал «112», на борту было 12 человек – семь членов экипажа и пять пассажиров. Их судьба пока неизвестна. На земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы и несколько карет скорой помощи.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео с места событий. На кадрах самолет с горящим двигателем быстро снижается. В других роликах виден черный дым, поднимающийся с места крушения.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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