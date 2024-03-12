Украинский дрон атаковал мэрию Белгорода – пострадали два человека

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадали две сотрудницы мэрии.

Одна из них получила осколочные ранения, вторая – контузию, уточнил губернатор. Им оказывают медпомощь.

Мэр Белгорода Демидов уточнил, что БПЛА врезался во входную группу здания горадминистрации.

«В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее белгородский губернатор и мэр областного центра сообщили, что дрон ВСУ атаковал магазин в Белгороде. БПЛА врезался в стену торгового объекта. Никто не пострадал, однако в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены четыре легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Ранее сегодня ФСБ и Минобороны РФ отразили попытку прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Также сообщалось, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино и села Головино Белгородского района сегодня пострадали пять человек. По информации Гладкова, ранения получили трое жителей Шебекино, двое из них госпитализированы. В Головино пострадали два мирных жителя, один из них доставлен в больницу.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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