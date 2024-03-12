На крышу торгового центра в Белгороде упал беспилотник

Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде в районе железнодорожного вокзала, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее местные власти сообщили об атаке дроном ВСУ мэрии Белгорода. Пострадали две сотрудницы горадминистрации. Также украинский БПЛА атаковал магазин в Белгороде – дрон врезался в стену торгового объекта. Никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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