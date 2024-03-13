Белгородец пострадал при обстреле Шебекино

Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью за утро. Во время обстрела Шебекино с украинской стороны ранен работник местного предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Утром 13 марта ВСУ дважды обстреляли город Шебекино. При первом обстреле часть прилетов пришлась на промзону, где был ранен сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины, им занимаются врачи городской больницы №2 Белгорода. При повторном обстреле мирные жители не пострадали, но снаряд повредил ЛЭП.

«Было отключено более 45 тыс. человек. Аварийные бригады работают очень активно: уже подано напряжение в Ржевку и Маслову Пристань. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка», – говорится в телеграм-канале губернатора.

С раннего утра в регионе работают средства ПВО. Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа, три – над Губкинским округом, еще один – в районе села Круглое Красненского района. Пострадавших нет, но в результате атаки в частном секторе села Богословка повреждена линия газоснабжения, в Губкине осколки посекли фасады и окна двух частных домов. Из-за повреждения ЛЭП без света остались жители сел Круглое и Заломное.

Накануне обстрел ВСУ города Шебекино привел к пожару в частном доме, повреждениям на территории трех промышленных предприятий, ЛЭП и железнодорожного полотна.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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