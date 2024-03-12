В Шебекино снаряд ВСУ попал в жилой дом

Город Шебекино в Белгородской области оказался под повторным обстрелом вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов попал в жилой дом.

«В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Всех людей оперативно вывели из дома. Пожарные расчеты приступили к тушению», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, на территории трех промышленных предприятий Шебекино «выбиты окна в административных корпусах», один легковой автомобиль поврежден на парковке в промзоне, еще два «посечены» рядом с гаражным кооперативом.

«Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят. Оперативные службы работают на местах. Обход территорий продолжается», – сообщил Гладков.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгород. Один из беспилотников упал на крышу торгового центра, другой – врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две сотрудницы мэрии.

Вместе с тем минувшей ночью диверсионные группы предприняли попытки прорыва. Российские силовики отразили все атаки ВСУ. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. «Формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», – говорится в сообщении Минобороны.

Белгород, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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