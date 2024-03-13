Над Воронежской областью за ночь сбиты более 30 БПЛА: есть повреждения инфраструктуры

Силы противоздушной обороны за ночь уничтожили более 30 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате падения обломков сбитых БПЛА в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

«Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области за ночь были сбиты шесть украинских беспилотников. В Курской области, по данным губернатора региона Романа Старовойта, в течение ночи также были уничтожены шесть вражеских БПЛА. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитии восьми дронов ВСУ за ночь.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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