Украинский дрон атаковал здание ФСБ в Белгороде, другой БПЛА врезался в многоэтажку

ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один БПЛА врезался в многоквартирный дом. «В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Второй вражеский дрон упал в реку, уточнил он, добавив, что «обошлось без последствий». По словам Гладкова, на местах происшествий работают оперативные службы.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде. Отмечалось, что пострадавших нет, поврежден фасад и выбиты окна.

Ранее сегодня белгородский губернатор сообщил, что утром в среду ПВО сбила беспилотник противника в селе Графовка Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, однако часть обломков БПЛА попала в частный жилой дом – в результате выбиты окна, есть повреждения внутри дома, уточнил Гладков.

Губернатор также сообщил, что атаке украинского дрона подверглось село Призначное Прохоровского района. В результате взрыва БПЛА пострадавших нет, но есть разрушения в двух частных домовладениях: в одном повреждена кровля, во втором – пристройка и забор, уточнил Гладков в своем телеграм-канале. Кроме того, поврежден один легковой автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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