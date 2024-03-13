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Среда, 13 марта 2024, 10:31 мск

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В Минобороны РФ рассказали о массированной атаке украинских БПЛА

Фото: РИА «Новый День»

Киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы, подтвердили в Минобороны РФ. Ночью и утром средства ПВО в шести областях обезвредили 58 БПЛА самолетного типа.

По данным военных, часть дронов была перехвачена, остальные ликвидированы. Больше всего беспилотников удалось сбить над Воронежской областью – 29 штук. 11 аппаратов уничтожили над Белгородщиной, по восемь – над Брянской и Курской областями, еще по одному – в небе над Ленинградской и Рязанской областями.

В Глушковском районе Курской области до сих пор не отменена ракетная опасность. Руководство Воронежской области заверило, что мирные граждане не пострадали, но обломки дронов повредили частный дом и трансформаторную подстанцию в Бутурлиновском районе, а также кровлю магазина в Советском районе Воронежа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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