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Среда, 13 марта 2024, 13:40 мск

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Google оштрафован на 4 млн за отказ проверять соцсети на запрещенку

Фото: pixabay.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на четыре миллиона рублей за невыполнение обязанности по мониторингу соцсетей.

Суд согласился, что IT-гигант не выполнил обязанность по проверке соцсетей на запрещенный контент, включая материалы порнографического характера с участием детей, информацию о наркотиках и способах самоубийства.

«Постановлением от 13 марта Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.50 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей», – сообщила пресс-служба столичных судов.

В декабре 2023 года тот же суд назначил Google штраф в размере 4,6 млрд рублей за повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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