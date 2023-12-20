Google снова оштрафован – теперь на 4,6 млрд рублей

Таганский суд Москвы признал нарушением действия компании Google за повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков о специальной военной операции РФ и распространение запрещенного в РФ ЛГБТ-контента в YouTube (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). На IT-гиганта наложен штраф в 4,6 млрд рублей.

Наказание за такое правонарушение предусматривает для юридических лиц так называемый оборотный штраф – «от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее 4 млн рублей».

Как уточняет «Интерфакс», представитель компании, участвовавший в заседании, просил суд прекратить производство по делу.

Оборотный штраф, назначенный Google в среду, стал третьим. С конца 2021 года IT-компания за неоднократные нарушения российского законодательства уже дважды подвергалась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» компании Google – ООО «Гугл», введя конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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