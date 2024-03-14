Система ПВО сбила 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями

Киевский режим вновь массово атаковал российские регионы с помощью беспилотников. Ракетная опасность в Курской области была объявлена около 03:30 часов. По данным военных, над Курской и Белгородской областями обезврежены 14 украинских дронов.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской области 11 БПЛА и Курской области – три БПЛА», – говорится в сообщении Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что мирные жители не пострадали, но есть повреждения строений. В поселке Прохоровка дрон упал и взорвался, отчего загорелась кровля частного дома, выбиты окна и посечен фасад. Взрыв второго беспилотника повредил еще один дом. В Белгороде упавшие обломки сбитого дрона привели к возгоранию сухой травы, а в одном частном доме выбило окна. Пожарные быстро справились с огнем.

Украинские боевики все чаще атакуют приграничные регионы РФ с помощью беспилотников. Один из аппаратов атаковал инфраструктурный объект связи в селе Новая Таволжанка.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube