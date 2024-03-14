Один человек погиб, трое ранены при обстреле Белгорода

Один мирный житель погиб, трое ранены в результате обстрела Белгорода реактивными снарядами с украинской стороны. Повреждены несколько домов, автомобили, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По данным МО РФ, украинские боевики вели обстрел российской территории в 08:30 мск. Российская РСЗО сбила восемь воздушных целей на подлете к городу.

«В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В результате атаки в Белгороде повреждены два частных дома, 5-й и 6-й этажи одного из учреждений здравоохранения, поврежден легковой автомобиль. На местах падения обломков работают оперативные службы, специалисты и местные власти продолжают подомовой обход.

Ранее утром система ПВО сбила 11 украинских дронов над Белгородской областью. Два упавших беспилотника взорвались, повредив жилые дома.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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