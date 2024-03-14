Умер один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ

Получивший тяжелые ожоги слесарь Шагонарской ТЭЦ умер несмотря на старания врачей, сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Семье погибшего выплатят миллион рублей из республиканского бюджета.
«Сегодня оборвалась жизнь Мергена Сарыг-оола. Он наиболее тяжело пострадал во время ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы, оказались несовместимы с жизнью. У него остались жена и двое детей», – говорится в телеграм-канале главы Тывы.
Ховалыг пообещал, что семья погибшего рабочего получит миллион рублей из республиканского бюджета. Региональные власти также помогут перевезти тело из Красноярска, где пострадавший проходил лечение в ожоговом центре.
Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошли взрыв и мощный пожар. 23 человека пострадали, восемь из них отправили вертолетом в ожоговый центр Красноярска. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту ЧП: о халатности и о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Кызыл, Наталья Рязанова
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