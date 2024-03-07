СКР рассказал о причинах взрыва на Шагонарской ТЭЦ

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Тыве случился из-за нарушений промышленной безопасности, выяснили специалисты Следственного комитета.

«В связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно, причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов», – пояснили в пресс-службе СКР.

Следователи возбудили второе дело по факту ЧП на ТЭЦ – по ст. 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Первое дело в связи с инцидентом, при котором пострадали 23 человека, возбуждено о халатности (ст. 293 УК РФ).

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Самолеты МЧС России доставили в Тыву 80 тепловых пушек и 200 электроконвекторов из Красноярска, Новосибирска, Омской области. Республика Хакасия прислала мобильную котельную мощностью 3,5 МВт, еще две модульные котельные доставлены самолетом из Москвы. Груз в помощь жителям Тывы везут из Кемерово наземным транспортом, сообщили в правительстве республики.

«Развернуты пункты размещения на базе, школ, детских садов и учреждений культуры в соседних населенных пунктах», – добавили в пресс-службе правительства.

Накануне взрыв привел к сильному пожару на ТЭЦ в Шагонаре. 23 человека пострадали, из них шестеро находятся в реанимации. Отопительные котлы не пострадали, но некоторому оборудованию нужен ремонт, и подачу тепла абонентам временно отключили.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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