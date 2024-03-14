До четырех выросло число пострадавших в результате обстрела Белгорода

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода с украинской стороны увеличилось до четырех человек. Ранее сообщалось о двух раненых женщинах и одном мужчине.

«В результате сегодняшней атаки ВСУ погиб один человек, четверо пострадали. Оперативные службы оказывают людям помощь», – сообщил мэра Белгорода Валентин Демидов.

Управы продолжают обходить дома и уточнять последствия обстрела. Предварительно, повреждены пять домов: осколками посечены заборы, фасады, кровля и хозпостройки, зафиксированы разрушения в здании медучреждения. Повреждены 25 автомобилей.

По данным МО РФ, украинские боевики вели обстрел российской территории реактивными снарядами. Российская РСЗО сбила восемь воздушных целей на подлете к городу.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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