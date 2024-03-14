Белгородский город Грайворон попал огонь ВСУ, есть раненый и повреждения

Украинские войска обстреляли город Грайворон в Белгородской области. По предварительной информации, пострадал один человек – мужчина получил легкое ранение руки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент прилета снаряда мужчина находился рядом с продуктовым магазином. Медпомощь пострадавшему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, повреждения зафиксированы в нескольких квартирах многоквартирного дома и одном частном жилом доме. «Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее при украинском обстреле Белгорода из РСЗО погиб один мирный житель, еще четверо, по уточненным данным мэрии города, пострадали.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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