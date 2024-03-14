При повторном обстреле Белгорода погиб один человек и трое пострадали

ВСУ днем в четверг нанесли повторный удар по Белгороду. При обстреле погибла женщина, еще три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, на подлете к Белгороду силы ПВО сбили десять воздушных целей. Не обошлось без жертв и повреждений.

«В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Трое пострадавших – две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча – доставлены в городскую больницу №2, уточнил глава региона.

В самом Белгороде различные повреждения выявлены в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домах и на трех предприятиях. В образовательном учреждении повреждено остекление – треснуло два окна. По предварительным данным, повреждено 13 автомобилей.

В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в частных домовладениях и многоквартирных домах на трех улицах поселка Беловское, добавил Гладков. Трем детям осколками посекло ноги, госпитализация им не потребовалась.

Напомним, при утреннем обстреле Белгорода реактивными снарядами один мирный житель погиб и шесть, по уточненным данным, пострадали. Российская ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к городу.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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