Снаряд ВСУ перебил газовую трубу в курском селе

Украинские боевики обстреляли село Гоголевка в Курской области, сообщил глава региона роман Старовойт. Жители не пострадали, но повреждена газовая труба.

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гоголевка Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Перебита газовая труба», – написал губернатор в своем блоге.

Также осколками выбило окна и посекло фасады, заборы и хозяйственные постройки в трех домовладениях. Губернатор пообещал, что собственникам пострадавшего имущества помогут с ремонтом.

Накануне система ПВО уничтожила 14 украинских дронов над российскими регионами, в том числе, три над Курской областью.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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