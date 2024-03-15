Житель Грайворона погиб при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли город Грайворон Белгородской области. Погиб участник территориальной самообороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе. Сегодня утром заступил на дежурство, в момент обстрела находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью», – рассказал Гладков в своем телеграм-канале.

Специалисты продолжают подворовой обход, но уже сейчас известно о повреждениях семи частных домовладений, двух гаражей и двух легковых автомобилей. Также снаряд попал прямо в дорожное полотно в центре города, осколками посекло здания соседних магазинов.

Гладков сообщил, что во время утреннего обстрела пострадали три человека.

«Только недавно у нас снова была ракетная опасность. Нет больших разрушений, и никто не погиб. К сожалению, есть трое раненых, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Ранее утром МО РФ подтвердило, что ПВО сбила над Белгородской областью семь украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир». На момент публикации новости в Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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