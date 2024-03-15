Атака беспилотника пресечена в Тульской области

Средства противоздушной обороны уничтожили беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщило региональное министерство по безопасности.

По данным ведомства, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Позже Минобороны России сообщило, что попытка атака ВСУ с применением БПЛА самолетного типа пресечена около 12:00 мск.

Напомним, утром в пятницу два дрона были нейтрализованы в небе над Липецкой областью. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В течение минувшей ночи силы ПВО сбили пять украинских беспилотников и два реактивных снаряда РСЗО «Град» над Белгородской и Калужской областями, сообщало Минобороны РФ.

Тула, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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