ВСУ вновь ударили ракетами по Белгороду – один человек погиб и двое ранены

Один человек погиб при втором за день ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В момент атаки мужчина находился на работе в магазине. По словам главы области, на подлете к областному центру было сбито 10 воздушных целей.

«В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, пострадали два человека. Один мужчина в момент обстрела ехал по трассе на манипуляторе, у него черепно-мозговая травма. У другого мужчины осколочные ранения глаза. В момент удара ВСУ он находился на территории промышленного предприятия. Оба пострадавших госпитализированы.

В Белгороде после обстрела выявлены повреждения магазина и одного из корпусов промышленного предприятия, добавил Гладков.

В Белгородском районе, по его словам, повреждения получили два частных дома, хозяйственная постройка и четыре автомобиля. Также в результате падения обломков загорелась трава на площади 1 гектар. На место прибыли пожарные расчеты.

Минобороны России ранее сообщило, что около 13:00 мск силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Напомним, утром 15 марта ПВО перехватила семь реактивных снарядов «Вампир» над Белгородской областью. Во время утреннего обстрела пострадали три человека.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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