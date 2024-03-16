При ракетном ударе ВСУ по Белгороду два человека погибли и трое пострадали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших в областном центре в результате утренней ракетной атаки со стороны Украины. Еще три жителя Белгорода, по его словам, получили ранения.

Погибший мужчина был водителем грузовика, в который попал снаряд. После взрыва большегруз врезался в пассажирский автобус, однако люди в нем не пострадали, сообщил Гладков.

«Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики – у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела в семи многоквартирных домах выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Кроме того, разбиты стекла в двух социальных объектах и на двух предприятиях. Также, предварительно, повреждены 15 автомобилей.

В Белгородском районе, по данным губернатора, повреждены шесть частных жилых домов и две надворные постройки в поселке Дубовое. «В поселках Северный и Разумное пострадало по одному частному домовладению и по одному автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ «Сити Молл»», – уточнил Гладков.

Глава региона также сообщил, что система ПВО сбила восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» на подлете к Белгороду.

Ранее о перехвате восьми украинских снарядов в Белгородской области заявляло Минобороны РФ. По его информации, снаряды были перехвачены около 8:00 мск.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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