В результате утреннего обстрела Белгорода погибла девочка-подросток

В результате утреннего ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибла девочка-подросток, ее отец госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряд попал в частный дом, где находились 16-летняя девушка и ее отец. В доме вспыхнул пожар. Девушка погибла на месте, ее отец в шоковом состоянии доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогам тела и отравлением угарным газом.

В результате атаки ВСУ произошло возгорание в двух частных домах, выбиты окна в нескольких квартирах в трех многоэтажках и в двух частных жилых домах, уточнил Гладков. Также пострадал одно предприятие. Кроме того, повреждены восемь автомобилей.

«В Белгородском районе разрушения выявлены в пгтРазумное – в двух частных домовладениях повреждена кровля от осколков, в поселке Дубовом в одном частном домовладении повреждена теплица», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью около восьми часов утра были сбиты 9 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». В Белгороде объявлялся сигнал ракетной опасности.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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