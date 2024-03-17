ПВО нейтрализовала пятый дрон ВСУ, летевший на Москву. Работа трех аэропортов ограничена (ОБНОВЛЕНО)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского дрона, летевшего в сторону российской столицы. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Позже Минобороны России уточнило, что беспилотник самолетного типа ВСУ был уничтожен над Московской областью дежурными средствами противоздушной обороны в 10:15 мск.

Росавиация в свою очередь сообщила, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 9:39 мск введены временные ограничения на прием и вылет самолетов для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Обновлено. Три столичных аэропорта вернулись к штатной работе. «В 11:15 мск временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковского сняты», – сообщила Росавиация. Отмечается, что в период ограничения работы авиаузлов на запасные аэродромы ушли 20 самолетов.

Напомним, утром в воскресенье, 17 марта, силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Московской области. По данным Собянина, два БПЛА были уничтожены в городском округе Домодедово, по одному – в Раменском и Ступинском городских округах. Отметим, что всего за минувшую ночь и утро ПВО нейтрализовала 35 вражеских беспилотников над восемью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube