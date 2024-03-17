Над Белгородской областью сбиты еще семь украинских дронов

Минобороны России сообщило о еще нейтрализованных семи украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской областью.

Очередная попытка атаки ВСУ пресечена около 14:30 мск. «Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Надо отметить, что белгородский губернатор Вячеслав Гладков в 14:09 мск предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Сигнал воздушной тревоги отменили в 15:11 мск.

Напомним, что в Белгородской области около 14:00 мск были сбиты четыре дрона ВСУ.

Утром над Белгородской областью, по данным Минобороны, были сбиты 9 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». Ночью и утром в регионе были также нейтрализованы три украинских беспилотника

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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