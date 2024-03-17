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Воскресенье, 17 марта 2024, 14:49 мск

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Над Белгородской областью уничтожены ещё 4 украинских беспилотника

Сегодня около 14:00 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью.

Стоит отметить, что в 14:09 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности в регионе. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – пояснил он в телеграм-канале.

Утром Минобороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью около восьми часов утра были сбиты 9 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». Ночью и утром в регионе были также нетрализованы три украинских беспилотника.

Как уточнял Гладков, в результате утреннего ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибла девочка-подросток. По его словам, снаряд попал в частный дом, где находились 16-летняя девушка и ее отец. Вспыхнул пожар. Девушка погибла на месте, ее отец в шоковом состоянии был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогам тела и отравлением угарным газом.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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