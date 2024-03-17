При новом обстреле Белгорода один человек погиб и 11 ранены

Один человек стал жертвой очередного обстрела Белгорода со стороны украинских войск, еще 11 человек ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, погиб мужчина, который в момент обстрела находился на парковке. Он скончался от полученных ран до приезда скорой помощи. Восемь раненых мирных жителей находятся в городской больнице №2.

«В самом тяжелом состоянии – женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале, добавив, что трем пострадавшим необходимая помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Также сообщается, что власти выехали на места «прилетов». Вечером к уборке разбитых стекол и другого мусора подключатся волонтеры.

На данный момент различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, в девяти частных домах, а также на трех предприятиях. Также повреждены 12 автомобилей.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 14:30 мск ПВО уничтожила еще семь украинских беспилотников над Белгородской областью.

Надо отметить, что белгородский губернатор в 14:09 мск предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Сигнал воздушной тревоги был отменен в 15:11 мск.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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