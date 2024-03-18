Минобороны: над Белгородской областью сбиты 10 снарядов РСЗО «Вампир»

Силы противоздушной обороны сбили над Белгородской областью 10 украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир». Об этом сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – говорится в сообщении.
Попытка атаки со стороны ВСУ была пресечена около 08.30 мск.
Ранее мэр Белгорода сообщил, что при утреннем обстреле областного центра пострадал один человек, он доставлен в больницу. В городе объявляли сигнал ракетной опасности.
Москва, Наталья Петрова
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