Один человек ранен при утреннем обстреле Белгорода

Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны Украины пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов во время оперативного совещания регионального правительства. По его словам, пострадавший доставлен в больницу.

Кроме того, в результате атаки ВСУ повреждены один частный жилой, автомобиль и автобус. Также повреждения зафиксированы на одном из предприятий.

«Представители городской администрации выехали на место, работа по выявлению последствий продолжается», – сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

В 8:33 мск в Белгороде и Белгородском районе была объявлена угроза ракетной опасности, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В 9:12 мск воздушную тревогу отменили.

Накануне Белгород несколько раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В результате попадании снаряда в жилой дом погибла 16-летняя девушка, ее отец серьезно пострадал. В результате второго обстрела один человек погиб и 11 получили ранения.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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