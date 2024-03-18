В новой Москве нашли мертвого младенца

Тело новорожденной девочки нашли во время ремонта на насосной станции в новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мертвого младенца обнаружили на насосной станции на улице Солнечная.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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