В новой Москве нашли мертвого младенца

Тело новорожденной девочки нашли во время ремонта на насосной станции в новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, мертвого младенца обнаружили на насосной станции на улице Солнечная.
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.
Москва, Наталья Петрова
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