СКР возбудил два дела после обнаружения в новой Москве тел младенцев

Следователи возбудили уголовные дела по факту обнаружения двух тел младенцев в помещении насосной станции в Новой Москве. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Тела двух новорожденных девочек были найдены 18 и 19 марта на насосной станции на улице Солнечная.

«У одного новорожденного обнаружена на голове рана в теменной области слева», – говорится в сообщении.

В связи с обнаружением мертвых младенцев возбуждены два уголовных дела ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливается личность матери детей.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что точная причина смерти новорожденных девочек будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. «Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в надзорном ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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