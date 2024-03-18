Десять домов повреждены при обстреле села под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском обстреле села Головчино Грайворонского городского округа.

По его словам, обошлось без пострадавших. «Повреждения различной степени выявлены в 10 частных домовладениях и двух автомобилях (один из которых сгорел в результате попадания снаряда)», – написал глава региона в своем телеграм-канале. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что из-за атак ВСУ без света остаются 13 поселений в Грайворонском округе. Вода подается по временной схеме: с 8 до 11 утра и с 18 часов до 21 часа. Порядка 600 местных жителей находятся в пунктах временного размещения.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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