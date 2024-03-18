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Понедельник, 18 марта 2024, 16:30 мск

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Десять домов повреждены при обстреле села под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском обстреле села Головчино Грайворонского городского округа.

По его словам, обошлось без пострадавших. «Повреждения различной степени выявлены в 10 частных домовладениях и двух автомобилях (один из которых сгорел в результате попадания снаряда)», – написал глава региона в своем телеграм-канале. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что из-за атак ВСУ без света остаются 13 поселений в Грайворонском округе. Вода подается по временной схеме: с 8 до 11 утра и с 18 часов до 21 часа. Порядка 600 местных жителей находятся в пунктах временного размещения.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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