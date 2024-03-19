В Белгородском районе число раненых при обстреле выросло до четырех человек

Еще один подросток ранен в поселке Разумное в результате обстрела с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Осколками 15-летнему юноше посекло все тело, руки и ноги.

«Количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Подомовой обход выявил новые повреждения на земле. Количество квартир с выбитыми окнами превысило десять, до 13 увеличилось число частных домов с посеченными фасадами и кровлями.

«Повреждены 19 автомобилей. В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире МКД, повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном домовладении», – перечислил губернатор.

Ранее сообщалось о трех пострадавших, включая 14-летнего подростка, которому частично оторвало руку.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube