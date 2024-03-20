ФСБ задержала жителя Камчатки за призыв убивать военных РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки за призывы к убийству российских военных. Мужчина находился в Курской области и распространял незаконные материалы с помощью соцсетей и мессенджеров.

По данным ведомства, житель Вилючинска опубликовал видеоролики с кадрами убийств и призывами к уничтожению российских военных, принимающих участие в СВО. Сотрудники ФСБ нашли подозреваемого в Курске и доставили в Камчатский край для проведения расследования.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее днем жителя Комсомольска-на-Амуре задержали по подозрению в госизмене. Мужчина связался с украинскими спецслужбами и предложил отправить им сведения о работе оборонного предприятия Хабаровского края.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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