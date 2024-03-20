Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода

ВСУ обстреляли Белгород и окрестности, сработала система ПВО. Один мужчина погиб, еще один мужчина и девушка 17 лет ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, он скончался до приезда скорой помощи. Два человека пострадали: у девушки закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины – осколочные ранения правой руки», – говорится в телеграм-канале.
Раненых отвезли в больницы, ими занимаются медики.
Осколками выбило окна в нескольких квартирах в 12 МКД Белгорода, повреждены 16 автомобилей. Также повреждены здания двух детских садов и школы, детей внутри не было.
В поселке Разумное Белгородского района повреждены семь частных домовладений и два автомобиля.
По данным МО РФ, в небе над Белгородской областью уничтожены 13 снарядов чешской РСЗО RM-70 «Вампир».
Белгород, Наталья Рязанова
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