Белгород снова под обстрелом ВСУ: силы ПВО сбили 10 снарядов «Вампир»

Средства противовоздушной обороны около восьми часов утра сбили десять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Об этом заявило Минобороны России.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущено оповещение о ракетной опасности. В 8:25 мск он сообщил об отмене сигнала ракетной тревоги.

Белгородские телеграм-каналы сообщают о повреждениях в областном центе в результате обстрела ВСУ. Так, осколками посекло «Белгород Арену». Повреждения получила многоэтажка на улице Спортивная. В нескольких многоэтажных жилых домах на улицах Губкина и Буденного выбиты окна. На улице Щорса поврежден легковой автомобиль. Предположительно, пострадал водитель, передает телеграм-канал «БелПлюс».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube