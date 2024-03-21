Белгород снова под обстрелом ВСУ: силы ПВО сбили 10 снарядов «Вампир»

Средства противовоздушной обороны около восьми часов утра сбили десять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Об этом заявило Минобороны России.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущено оповещение о ракетной опасности. В 8:25 мск он сообщил об отмене сигнала ракетной тревоги.
Белгородские телеграм-каналы сообщают о повреждениях в областном центе в результате обстрела ВСУ. Так, осколками посекло «Белгород Арену». Повреждения получила многоэтажка на улице Спортивная. В нескольких многоэтажных жилых домах на улицах Губкина и Буденного выбиты окна. На улице Щорса поврежден легковой автомобиль. Предположительно, пострадал водитель, передает телеграм-канал «БелПлюс».
Москва, Наталья Петрова
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