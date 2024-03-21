Пять человек ранены в результате утреннего удара ВСУ по Белгороду

Пять человек, по предварительным данным, пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. После воздушной атаки ВСУ около 5 тысяч жителей города остались без света. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, по данным Минобороны, около 8:00 мск было сбито 10 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

«Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча – в Областную клиническую больницу», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Также в городе повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах, уточнил он. В одной из многоэтажек есть угроза обрушения балкона. На месте работают аварийные службы. «Повреждено фасадное остекление в «Белгород Арене», пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения», – сообщил Гладков.

Из-за повреждения ЛЭП без электроснабжения, по данным губернатора, остались порядка 5 тысяч жителей. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Кроме того, по предварительным данным, повреждены 10 автомобилей.

Как уточнил глава региона, в Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены пять частных домов и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – четыре частных дома и один автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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