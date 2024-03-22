В Белгороде погиб человек при обстреле из РСЗО «Вампир»

Киевский режим обстрелял регионы РФ из РСЗО «Вампир» чешского производства. Система ПВО сбила восемь снарядов над Белгородской областью.

«Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде и Белгородском районе около часа действовало предупреждение о ракетной опасности. В результате обстрела пострадали мирные жители.

«Один человек погиб. Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома», – рассказал губернатор.

Накануне в результате атаки с применением РСЗО «Вампир» на Белгород пострадали пять человек и около 5000 жителей города остались без света

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube